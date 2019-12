Informativo Matinal

Paseaban tranquilamente cuando, de repente, el sonido de unos disparos provoca una estampida de quienes se encontraban en una zona turística de Nueva Orleans, Estados Unidos. Once personas resultan heridas. Dos de ellas de extrema gravedad. En España, a las diez de la mañana se pone en marcha la decimocuarta legislatura y lo hace con una incógnita: saber quienes formarán la mesa del congreso. Los populares quieren que Ciudadanos forme parte de ella, pero para eso Vox tendría que hacer cesiones. Y, a estas horas, los de Abascal no están por la labor. En el plano social,indignación en el Prat del Llobregat, donde un hombre ha matado a puñaladas a su pareja: Yulia, de 36 años y con tres hijos. Aunque las discusiones eran constantes, no existían denuncias previas... La actualidad con Leticia Iglesias y Alba Lago.