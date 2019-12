Informativo Matinal

Es la imagen del horror en Siria. El efecto de un bombardeo en Idlib que ha dejado una niña muerta y varios atrapados de una misma familia. Los hermanos de la pequeña salen de los escombros totalmente aterrorizados y el casco blanco que graba la escena no puede más y rompe a llorar. En los últimos tres días, 21 niños han muerto por los bombardeos de Bashar Al-Assad. En España, a las once de la noche, tras cinco horas de declaración, el autor confeso del crimen de Marta Calvo era trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Patraix. Jorge Palma se entregó ayer de madrugada y confesó que descuartizó a Marta y tiró sus restos a diferentes contenedores de basura. Sin embargo, aún no hay rastro de ella... La actualidad con Alba Lago y Arancha Morales.