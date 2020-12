Desbandada en los aeropuertos británicos, porque cada hora que pasa son más los países que prohíben los vuelos con el Reino Unido. Se intenta así evitar la expansión de una nueva cepa de coronavirus que, reconocen, está fuera de control. España decidirá si se cierra o no tras la reunión de urgencia que hoy se celebrará en Bruselas; el mejor freno para esta variante del virus sigue siendo la vacuna, que hoy obtendrá el visto bueno en Europa; la agencia europea del medicamento dará el pistoletazo de salida para la distribución de las dosis de la vacuna de Pfizer en la UE. Llegará a nuestro país desde Bélgica por vía terrestre. Estará fuertemente custodiada y su destino es secreto. Lo que tampoco se sabe es cuántas dosis llegarán. Extremadura es la última en endurecer las medidas durante estos días. Sólo permitirá la entrada a familiares, no a los allegados. A donde ya no pueden acceder ni unos ni otros es a la comunidad valenciana. Mientras, en Cataluña se despiertan con una hostelería que tan solo podrá abrir para servir, en el propio local, desayunos y comidas. También en el Informativo Matinal podrás ver la historia de Joe, un fotográfo que ha escalado seis veces el pico más alto de Inglaterra. Una hazaña que nada le iba a impedir conseguir, porque en su mente tan solo tenía una cosa. Conseguir con este reto el dinero que un bebé necesita para vivir. Toda la actualidad de la mano de Con Arancha Morales y Laila Jiménez.