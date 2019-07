Informativo Matinal

A tan solo unas horas para la definitiva votación de investidura de este jueves 25 de julio, no hay acuerdo. Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos están rotas . Según los socialistas, su propuesta no coincide con las aspiraciones de la formación morada; Boris Johnson deja claro que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se producirá, como sea, antes del 31 de octubre. Así lo ha dicho y lo ha mostrado con sus nuevos nombramientos, todos con un perfil euroescéptico ; España continúa sufriendo la ola de calor, pero no es el único país. Europa entera también se derrite. Los mercurios se disparan en Francia, Bélgica y Alemania. Allí se preparan para sobrellevar unas temperaturas de récord… Toda la información con Alba Lago y Arancha Morales.