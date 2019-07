Informativo Matinal

La segunda y definitiva votación de investidura terminó con el rechazo a Pedro Sánchez . Unidas Podemos finalmente no apoyó al socialista, sino que se abstuvo. Ahora el Gobierno queda en funciones hasta el 23 de septiembre. Si para entonces no hay una investidura, se repetirán las elecciones el próximo 10 de noviembre. El socialista, en cambio, aseguró a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco que no va a tirar la toalla ; Al menos 115 personas han desaparecido en el mar. Los migrantes viajaban en una embarcación de madera junto a 133 personas más. Ellos pudieron ser rescatados por la armada libia y por pescadores. Este es el naufragio más mortífero de ese 2019 en el Mediterráneo; Europa sufre una ola de calor sin precedentes. Los termómetros registran máximos históricos en Francia, Bélgica y Reino Unido…. Toda la información con Alba Lago y Arancha Morales.