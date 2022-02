Informativos Telecinco - edición matinal jueves 24 de febrero 2022

De madrugada también acababa otra reunión. La de Pablo Casado con los barones populares. Casado no dimite. Seguirá al frente del partido hasta el Congreso Extraordinario del PP donde se elegirá al nuevo presidente. Está previsto que se celebre el 2 y 3 de abril. No se presentará a la elección. Todos coinciden en el mismo nombre para sustituirle: Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego no desvela sus intenciones.