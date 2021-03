Informativos Telecinco - edición matinal jueves 24 de marzo 2021

Sube la incidencia acumulada

No se endurecen restricciones en Semana Santa

Las cifras no son buenas, las vacunas llegan despacio y hay que extremar las precauciones para evitar la temida cuarta ola. La tendencia es mala en casi todas las comunidades pero, de momento, no se endurecen las restricciones. No ha habido acuerdo en la Interterritorial de Salud.