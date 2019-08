Informativo Matinal

La situación no mejora en Gran Canaria. C ontinúan los desalojos ante un gran incendio que está contenido, pero no controlado. Ya han ardido más de mil hectáreas y el viento está complicando las labores de extinción. Hay un detenido; Isabel Díaz Ayuso será esta semana la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid si no hay novedades. El próximo martes y miércoles se celebra el pleno de investidura en la asamblea y la popular contará previsiblemente con los síes de Ciudadanos y Vox; Cataluña está en alerta por las fuertes lluvias . Los intensos aguaceros han dejado calles inundadas y viviendas sin luz. Desde las cinco de la mañana está suspendido el servicio de trenes en la zona por la caída de árboles en las vías… Toda la información con Leticia Iglesias y Arancha Morales.