Informativos Telecinco - edición matinal martes 09 de marzo 2021

El 8M en Madrid

Tensión en madrileña plaza de Neptuno . La policía identificaba a quienes leían un manifiesto frente a la concentración con motivo del 8M. Madrid era el único lugar donde las manifestaciones no estaban permitidas. Ha sido un Día de la Mujer distinto . Con iniciativas diferentes a las de otros años. Y en el que un hombre atacaba con gas pimienta a cinco mujeres en Barcelona.

Europa se planta frente a AstraZeneca

Al frente de los derechos de todos los europeos, la presidenta de la Comisión se pone firme ante la farmacéutica AstraZeneca. La compañía no volverá a exportar las vacunas que fabrique dentro de la Unión hasta que no cumpla lo acordado. La vacunación ya significa tener mayor libertad de movimiento en Estados Unidos. Pero también la discriminación entre quienes han conseguido estar inmunizados y quienes no.