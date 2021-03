Informativos Telecinco - edición matinal miércoles 10 de marzo 2021

El plan anticovid de Semana Santa

Madrid, Canarias y Baleares, en contra de los cierres en vacaciones

Madrid volverá a ser la nota discordante. Su presidenta ha asegurado que las restricciones de movilidad no son medidas eficaces . Se verá si finalmente Baleares y Canarias quedan exentas de cerrar.

La tercera ola de coronavirus, a la baja

Los datos epidemiológicos se mantienen a la baja pero no podemos confiarnos porque aún hay muchos muertos y contagiados cada día, demasiados. Además, mientras, siguen las vacunaciones, aunque no exentas de dificultades, la Comisión Europea aprobará mañana el remedio de Johnson and Johnson pero la compañía ya ha anunciado problemas de suministro. En España, un millón cuatrocientas mil personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna.