Informativos Telecinco - edición matinal miércoles 27 de octubre 2021

Tras el choque entre los socios de gobierno por la reforma laboral, hoy primera reunión de la mesa de diálogo. Encuentro al que sólo asistirán representantes del ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz liderará unas negociaciones en las que, aunque no acudan hoy, participarán más ministerios. Pero las aguas no vuelven del todo a su curso. El PSOE se centra en el método a seguir. Para Unidas Podemos, lo importante no es quien lidere la reforma, sino su contenido.