Informativos Telecinco - edición matinal viernes 25 de junio 2021

Búsqueda de supervivientes tras el derrumbe en Miami

Entra en vigor la ley de la eutanasia en España

Preocupación e ilusión este fin de semana por la retirada de las mascarillas

El sábado 26 de junio ya no serán obligatorias las mascarillas en los exteriores, aunque hay que tenerlas siempre a mano, porque habrá que usarlas si no hay más de un metro y medio de distancia. El jueves, se batió un nuevo récord de vacunación, pero no hay que confiarse, porque la pandemia aún no está controlada.