Informativo Matinal

Pedro Sánchez acepta el encargo del Rey e intentará formar Gobierno. El presidente en funciones no quiere un ejecutivo de coalición y la semana que viene citará a Casado, Rivera e Iglesias en busca de apoyos. Para Sánchez hay una línea roja: con Bildu no se negocia nada. De momento, ya tiene el no asegurado de PP y Ciudadanos pero confía en lograr los apoyos para ser investido. El caso de María José Carrasco seguirá en el juzgado de violencia de género. Defraudado, su marido, que la ayudó a morir tras años de enfermedad, asegura que irá a declarar por respeto a la juez y para que se siga hablando de la muerte digna. Mientras crece la expectación en una comisaría de Río de Janeiro, donde ha ido Neymar, citado a declarar por un presunto delito informático. La causa, la publicación en sus redes sociales de una conversación y fotos íntimas de la mujer que le acusa de violación.