Informativo Matinal

Tragedia en el mar en Sanxenxo. Un buzo ha muerto y otro ha resultado herido al ser arrollados por una lancha cuando practicaban pesca submarina. La zona estaba bien señalizada pero la embarcación no respetó los límites. Ahora se busca al patrón que no paró tras el suceso. En el plano político, hoy, todos pendientes de la conversación telefónica entre Meritxell Batet y Pedro Sánchez. De ahí saldrá la fecha definitiva para la sesión de investidura. De momento, lo único que se sabe es que será en julio y que contará con el 'NO' de PP y Ciudadanos. Del resto, todo son incógnitas. No tiene asegurados los apoyos y sobre el horizonte planea incluso una posible repetición de elecciones... La actualidad con Alba Lago y Leticia Iglesias.