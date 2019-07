Informativo Matinal

Pelea campal entre dos aficiones. Entre los padres de los niños que jugaban un partido de fútbol en México. Puñetazos, patadas, e incluso golpes con paraguas. El peor ejemplo para los menores y la peor cara de lo que tendría que ser deporte. En España, si no hay cambios en el último momento, hoy se vivirá una situación inédita en la Comunidad de Madrid. Hubo foto de las tres derechas y habrá debate de investidura. Lo que no hubo ayer fue acuerdo, así que hoy no habrá candidato. En el horizonte la repetición de las elecciones autonómicas... y de las generales. Fracasa el quinto encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que acaba en un cruce de acusaciones... La actualidad con Alba Lago y Leticia Iglesias.