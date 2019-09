La Dana, también conocida como gota fría, no da respiro. Noche complicadísima por las lluvias en el sudeste de la península, y aún no ha pasado lo peor. Alicante y Valencia se mantienen en alerta roja y para hoy se esperan hasta 200 litros por metro cuadrado. La noche ha sido algo más tranquila en Ontinyent y Orihuela, pero crece el miedo a los desbordamientos de los ríos ante las intensas lluvias; en Almería las lluvias mantienen carreteras y vías del tren cortadas, mientras en seis municipios se han suspendido las clases; en Murcia donde a esta hora preocupa especialmente la repentina crecida del río Segura, que amenaza con desbordarse obligando a evacuar a más de 400 personas. En el plano político, el rey fija el próximo martes como fecha límite para ir a una investidura o a elecciones, mientras Pedro Sánchez dice 'No' a la última propuesta de Unidas Podemos...Toda la actualidad en el Informativo Matinal con Leticia Iglesias y Arancha Morales.