Nada frenaba ayer a cientos de mujeres en Turquía que se manifestaban contra de la violencia machista. La concentración que se repetía en todo el mundo desde Chile a Siria pasando por cientos de ciudades de nuestro país donde millones de mujeres reivindicaron su mensaje contra esta lacra; el 95% de la militancia de ERC piden no apoyar la investidura de Pedro Sánchez hasta que no haya una mesa de negociación; un tribunal argentino ha declarado culpables a dos dos curas para los que piden más de 40 años de cárcel al considerar probado que cometieron actos aberrantes contra niños y niñas que no podían hablar. Les tocaron, les violaron en grupo y les maltrataron...Toda la actualidad en el Informativo Matinal con Leticia Iglesias y Arancha Morales.