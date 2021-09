Informativos Telecinco - edición matinal jueves 02 de septiembre 2021

Un día más, es el precio de la luz, que va a volver a batir su récord histórico. Este jueves se dispara hasta los 140 euros el megavatio hora. Agosto ha cerrado como el mes más caro de la historia y septiembre comienza en la misma línea. En plena escalada, el presidente del Gobierno anunciaba este miércoles la inminente subida del Salario Mínimo Interprofesional. Es cuestión de días, aunque no ha concretado cuánto subirá.

Ha sido el anuncio escogido para el inicio del curso político del Presidente: anunciar la subida inmediata del SMI Inmediata. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo volverá a reunirse con patronal y sindicatos el próximo lunes. Yolanda Díaz quiere además fijar la senda hacia el compromiso del Gobierno: que el Salario Mínimo Interprofesional llegue al 60% del salario medio al final de legislatura, en 2023, igual que piden los sindicatos. El millón y medio de ciudadanos que lo cobran recibirían en torno 1.027 euros al mes US hay que subir este año y el que viene La subida este año estará entre los 12 y los 19 euros. Los trabajadores pedían 25. Decisión no compartida por los empresarios que critican la decisión y alegan que no es el momento. El PP también rechaza la medida.