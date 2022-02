Informativos Telecinco - edición matinal jueves 03 de febrero 2022

El Gobierno sacará adelante finalmente su reforma laboral, tras semanas de tira y afloja con sus socios nacionalistas. Al final, Yolanda Díaz no consigue el apoyo de ERC, pero suma la mayoría necesaria con los votos a favor de PNV, Ciudadanos y la derecha catalana y navarra. Ayer, en el último momento, el Gobierno se aseguraba los votos del PdeCat y UPN pero, no ha conseguido convencer a sus socios de investidura que se mantienen en el 'no'.