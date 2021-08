Informativos Telecinco - edición matinal viernes 13 de agosto 2021

Este fin de semana arranca la fiesta la Paloma, una de las más populares de Madrid, aunque con restricciones. No se podrá beber en la calle y los bares no podrán sacar sus barras al aire libre. Sí habrá conciertos, pero con aforo limitado. Esta no será la única celebración a medias. En todo el país se celebran fiestas patronales. Y las que no se han cancelado, también pondrán sus límites.