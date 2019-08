Grandes templos de Abu Dhabi o cómo pasearse por la Capital de Emiratos Arabes y sentirse en el mundo de 'Las Mil y una noches'

No hay duda de que los mejores artesanos de la región han trabajado aquí. Lapislázulis, amatistas, ónix , …Todo tipo de piedras preciosas y semi-preciosas decoran paredes y techos de los que cuelgan 10 enormes lámparas de araña. Pesan 9 toneladas, están recubiertas de oro y han sido fabricadas por Swarovski en Alemania. Aunque quizá lo más espectacular es la alfombra de la sala de oración principal de 5.600 metros cuadrados , la más grande del mundo. Fue realizada por 1.200 mujeres iraníes a base de 2.300 millones de nudos, y pesa 47 toneladas, así que no es apta para sacudir en el balcón, ni siquiera de madrugada.

Espaciosas salas forradas en mármol con tonos claros, arcos lobulados, vitrales multicolores, el palacio gubernamental resume la esencia de la belleza de Oriente Medio tal y como nos la cuentan en los libros. También su biblioteca que os recordará a la de la ‘Bella y la Bestia’ porque se extiende hasta el infinito y más, pero a lo alto…Aunque la atracción más importante es una especie de huevo tumbado del artista Mattar Bin Lahej que reza: “La riqueza no es el dinero ni el petróleo. La riqueza son las personas, y no vale nada si no se dedica a servir a la gente “. Lo normal es encontrar cola de turistas para inmortalizar el lugar, pero no os asustéis, va rápido.