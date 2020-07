Informativo Fin de Semana

Más de 200 000 personas que viven en la comarca del Segriá, en la provincia de Lérida, han pasado su primera noche confinados, durante al menos dos semanas nadie podrá entrar ni salir del territorio si no es para trabajar o por causas de fuerza mayor y la Generalitat no descarta un posible confinamiento en los domicilios si la situación se complica la comarca gallega de A Mariña quedará también cerrada tras extenderse en las últimas horas un brote que afecta ya a un centenar de personas; la pandemia afecta ya a más de once millones de personas en todo el mundo y el número de fallecidos supera el medio millón.