Informativos Telecinco - edición fin de semana mediodía domingo 10 de enero 2021

La situación en Madrid sigue siendo de extrema gravedad

Las quitanieves tratan de garantizar la movilidad en las arterias fundamentales

La nieve sigue ocupando buena parte del asfalto

Por eso, por muchas carreteras, por muchas calles aún no se puede circular. No se pueden usar los vehículos privados, no hay autobuses, los trenes de cercanías aún no funcionan, se espera que lo hagan a partir de esta tarde y la única alternativa real sigue siendo el metro en las zonas cubiertas. Estas dificultades han generado una red de solidaridad entre ciudadanos que se ayudan para trasladar a enfermos a hospitales o para poder cubrir las necesidades básicas.