Informativo Fin de Semana

Once comunidades autónomas van a estar desde el lunes en fase 3, lo que permite a los ciudadanos que viven en estas autonomías moverse con libertad entre provincias; todos los españoles mayores de seis años tendremos la obligación de usar las mascarillas siempre que no sea posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad y no hacerlo se multará con cien euros, aunque estarán exentos quienes tengan alguna dificultad respiratoria o discapacidad que lo impida: esta es una de las medidas que incluirá el Real Decreto que el martes aprobara el consejo de ministros con las normas que tendremos que seguir cuando termine el estado de alarma, el 21 de junio y que hoy ha adelantado, en parte, Pedro Sánchez; el presidente del Gobierno también ha dado detalles sobre cómo se repartirá el fondo de 16 000 millones de euros para las comunidades autónomas por la incidencia del coronavirus; la normalidad poco a poco se abre paso y este fin de semana se celebran dos acontecimientos que lo demuestran.