Informativos Telecinco - edición fin de semana mediodía sábado 09 de enero 2021

España se enfrenta en este sábado a una emergencia nacional

Las nevadas han sido muy importantes, insólitas. No ha dejado de nevar en las últimas 24 horas. Madrid, la capital, es un caos absoluto. No hay coches, está todo cerrado entre nevadas de hasta 50 centímetros. Las calles se llenan de gente haciendo fotos de la situación que están viviendo y no funciona más transporte que el metro. Es una situación que no se produce desde 1971. Las consecuencias son graves en todos los sentidos.