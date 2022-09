Una vecina ayudó a uno de los apuñalados en Canadá: le pidió ver sus heridas y huyó sin motivo

Pero, poco después de sentarse, Leona vio pasar un coche -tipo SUV- de color oscuro a toda velocidad. Un hecho inusual para un pueblo tranquilo de aproximadamente 200 habitantes. La mujer quedó sorprendida y, minutos después, vio a un hombre caminar cerca de su casa con el rostro cubierto de sangre y pidiendo ayuda. Según la madre de esta vecina, Doreen Lees, el individuo señaló: "Necesito que alguien me lleve al hospital. Me lastimaron la boca, me han apuñalado".