Macron rechaza el MidCat por segunda vez y reivindica los dos gasoductos actuales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado de forma definitiva su rechazo al proyecto de gasoducto MidCat, un no que ya expresó el presidente galo a mediados de agosto . Macon ha subrayado que considera que los dos gasoductos actuales (el de Irún y el de Larrau-Calahorra) son suficientes a futuro.

"No estamos en proceso de saturar las conexiones existentes y no hay necesidad de que España exporte sus capacidades de gas a Francia, ya que está importando en este momento en el que hablo. No comprendo el problema a corto plazo que estamos intentado resolver", ha asegurado Macron en declaraciones recogidas por el diario 'Le Monde'.