El padre de Novak Djokovic posa con banderas y aficionados prorrusos en el Open de Australia

El nuevo escándalo Djokovic no viene por las vacunas del covid, ni por las chulerías de Novak. Esta vez el protagonista es el padre del tenista que fue grabado posando con aficionados que lucían banderas y símbolos prorrusos.

El padre de Novak Djokovic anunció este viernes en un comunicado que no asistirá a la semifinal de su hijo en el Abierto de Australia tras la polémica ocasionada por sus imágenes con aficionados que lucían simbología prorrusa.

“Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar esos titulares o tanta perturbación (...) Para no perturbar a mi hijo o al otro jugador en la semifinal de esta noche, he decidido verlo desde casa”, indicó Srdjan Djokovic en un comunicado.