Unos días antes, la joven publicó una grabación en Twitter de una conversación con McFarlane que hizo de forma encubierta un año después de los abusos sexuales. En el audio, Wilson le pregunta: "¿No entiendes lo horrible que me hace sentir que digas 'no te violé' cuando sí lo hiciste?".

McFarlane responde: "Ellie, ya hemos establecido que lo hice. La gente que necesito que me crea, me cree. Algún día les contaré la verdad, pero no hoy". A continuación, ella le cuestiona cómo se siente por lo que ha hecho, a lo que el abusador replica: "Me alegro de no estar en la cárcel".