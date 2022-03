Represión en Turquía y México en las manifestaciones por el 8M

A las 16.00 horas (hora local), miles de mujeres han partido desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia y al grito de "educar, educar para no viola r" y " hey idiota las niñas no se tocan ", las manifestantes han exigido el cese de feminicidios, desapariciones y todo tipo de violencia hacia la mujer en el país norteamericano.

Otras de los cánticos que se han escuchado en las calles de Ciudad de México han sido: "No somos una, no somos 100 pinche Gobierno cuéntanos bien", "Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente", "Mujer escucha esta es tu lucha",