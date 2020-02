Consigue ser libre tras 31 años retenida como esclava sexual en Venezuela

Consiguió escapar del apartamento el pasado 24 de enero después de que el agresor dejó un juego de llaves dentro de la casa, y buscó ayuda en una sucursal de una agencia estatal de defensa de la mujer. La familia de la víctima la dio años después por muerta, ya que no volvieron a tener noticias de ella, que no se podía relacionar con ninguna persona y que solo podría alimentarse si mantenía relaciones sexuales con el acusado.

Varios de los vecinos afirmaron que no habían notado nada fuera de lo común y que el Sr. Salazar siempre había sido amable con ellos. Una mujer del vecindario que fue testigo una vez conocido el suceso, ingresó a la propiedad con la mujer y los fiscales, y habló bajo condición de anonimato: “La gente ataca a los vecinos, preguntando por qué no lo denunciamos, pero realmente no lo sabíamos".