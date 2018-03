Merkel apoya mantener a largo plazo los controles fronterizos

La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado su apoyo a la propuesta de su ministro del Interior, Horst Seehofer, de mantener durante a largo plazo los controles en las fronteras alemanas.

El nuevo ministro de Interior alemán reclamó este fin de semana en el dominical alemán 'Welt am Sonntag' que se mantengan indefinidamente los controles fronterizos reimplantados en el interior de la Unión Europea debido a la crisis de refugiados hasta que exista una mejor protección en las fronteras exteriores, e incluso ampliarlos.

El espacio Schengen, que se creó en 1985, engloba a 26 países europeos que han eliminado los controles en las fronteras internas para favorecer la libre circulación dentro de Europa. Hay países de la UE que no forman parte del mismo, como es el caso de Reino Unido, y otros que aunque no pertenecen a la UE, sí que forman parte del espacio Schengen, como Suiza.

De acuerdo con datos del Ministerio de Interior alemán, el pasado año se detectaron en los controles en la frontera entre Austria y Alemania 16.000 personas que querían entrar al país sin permiso. Hasta 7.000 fueron devueltos por no tener derecho a solicitar la residencia, por no tener un pasaporte válido o por no buscar protección alguna en Alemania.