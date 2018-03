Navalni acusa a Sobchak de enfrentarse a Putin en las elecciones a cambio de dinero

El dirigente político opositor ruso Alexei Navalni ha acusado este domingo a la candidata presidencial Xenia Sochak de recibir "un montón de dinero" a cambio de presentarse a las elecciones presidenciales de este domingo.

"Vino a visitarme a las dos de la noche y me dijo: 'me proponen un montón de dinero para que me postule, no sé que hacer'", ha afirmado Navalni durante un debate con la propia Sochak en el canal de Youtube de Navalni.