Las ONG critican el acuerdo migratorio con Turquía y denuncian la situación de los atrapados en Grecia

Oxfam, MSF y HRW denuncian las condiciones lamentables en las que viven los solicitantes de asilo

Dos años después del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía para frenar las llegadas por mar de inmigrantes y refugiados desde este país hacia Grecia el veredicto de las ONG es unánime: no es un éxito, como propugna Bruselas, sino que su consecuencia más evidente han sido las condiciones "lamentables" en las que han quedado atrapados miles de solicitantes de asilo en las islas griegas.

"La UE está vendiendo el acuerdo con Turquía como un éxito, reividicando que es la razón de la caída de las llegadas desde Turquía pero la efectividad del acuerdo ha sido cuestionada por academicos, que demuestran que el número de llegadas por mar había comenzado a disminuir de forma drástica en noviembre de 2015 y no se vio impactado de forma significativa por el acuerdo de marzo de 2016", sostiene Raphael Shilhav, asesor de política migratoria de la UE en Oxfam, en declaraciones a Europa Press.

Una lectura que comparte la coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia, Louise Roland Gosselin. "Dos años después de la entrada en vigor no hay nada que celebrar", subraya en un comunicado, poniendo el acento en las condiciones en las que viven atrapados los refugiados en las islas griegas. "Es insoportable y simplemente escandaloso, así que, por favor, que nadie se atreva a decir que esto es un éxito", defiende.

"El acuerdo no está dando los frutos que ellos se encargan una y otra vez de anunciar" puesto que "decenas de personas siguen cruzando el Mediterráneo y el Egeo todos los días", subraya a su vez el mediador cultural de MSF en Lesbos, Tamim Elnaggar. Estas personas, agrega, "necesitan recibir una protección adecuada" pero "lo único que se les ofrece es vivir atrapados y en condiciones deleznables".

Desde Human Rights Watch (HRW), su director de campañas para Europa y Asia Central, Philippe Dam, coincide en que aunque en términos reales las llegadas hayan disminuido, ha sido a costa del "sufrimiento adicional" para quienes están atrapados en las islas en condiciones que no cumplen con los estándares internacionales.

Asimismo, en declaraciones a Europa Press lamenta que Grecia, con apoyo de la UE, ha aprovechado el acuerdo para mantener "confinados en las islas, a veces durante periodos de tiempo muy largos, a los solicitantes de asilo", toda vez que apenas se han llevado a cabo devoluciones a Turquía como contemplaba el acuerdo salvo algunos casos voluntarios. "Turquía no es un país seguro para los solicitantes de asilo", recalca.

Sin duda, lo que más preocupa a las ONG son las condiciones en las que viven los solicitantes de asilo en los centros habilitados en los 'hotspots' en Lesbos, Quíos, Samos y otras islas griegas, puerta de entrada de quienes aún cruzan desde Turquía. "Muchas personas son obligadas aún a dormir sobre el suelo o en tiendas de campaña que no están preparadas para el frío y la lluvia", subraya Shilhav.

El personal de MSF ha podido constatar que las necesidades médicas básicas de quienes están atrapados en las islas griegas no están cubiertas, las condiciones de agua y saneamiento no cumplen con los estándares mínimos y hay un acceso limitado a agua corriente y letrinas. Además, la ONG ha puesto el acento en particular en la "emergencia de salud mental" que se vive en las islas puesto que las condiciones de vida contribuyen a exacerbar la angustia y las condiciones previas de quienes viven en ellas.