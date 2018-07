Reino Unido prohibirá las terapias de 'conversión' para personas homosexuales

La primera ministra, Theresa May , ha informado que el plan dotado de 75 puntos busca generar un cambio duradero y abordar las "ardientes injusticias" a las que se enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), según la encuesta en la que han participado más de 108.000 personas.

"Me sorprendió la cantidad de encuestados que dijeron que no podían ser abiertos en cuanto a su orientación sexual", ha afirmado May en un comunicado. "Nadie debería tener que ocultar quiénes son o a quién aman", ha aseverado.