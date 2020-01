Estados Unidos critica la tibieza de sus aliados europeos tras la muerte de Soleimani

Pompeo ha comparado la reacción europea con la de otros "socios en la región" , en referencia a Israel, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. "He pasado el último día y medio hablando con aliados de la región, explicándoles lo que estábamos haciendo y por qué, pidiendo su ayuda", ha relatado Pompeo en 'Fox News'.

"Todos han reaccionado fantásticamente y luego hablando con nuestros aliados en otros lugares... no ha ido tan bien. Francamente, los europeos no han sido tan de ayuda como me hubiese gustado. Los británicos, los franceses, los alemanes,... deberían comprender lo que hemos hecho. Lo que han hecho los americanos ha salvado vidas en Europa también", ha argumentado.