Abdú trabajaba como albañil en Senegal . Su sueldo y el de su hermano no daba para ayudar a su familia, especialmente a su abuela, por eso decidieron emprender la aventura de su vida e intentar llegar a Europa para encontrar trabajo y un futuro mejor.

Los equipos de recaten atendieron a su hermano sobre la arena del Tarajal intentando salvarle la vida mientras él, desconsolado, lloraba de impotencia y frustración sentado en una roca y fue en ese momento cuando se produjo la escena que ha dado la vuelta al mundo , su abrazo con Luna , la cooperante voluntaria de Cruz Roja de 20 años que no dudó en estar con é l cuando más lo necesitaba, algo que le ha costado una campaña de acoso e insultos racistas a través de las redes sociales.

Abdú no sabe nada de su hermano tras ser devuelto en caliente a través de la valla de Ceuta. La cadena SER contó que nadie le preguntó ni su nombre ni su edad , simplemente le hicieron regresar a Marruecos.

Abdú no entiende los insultos que la cooperante de Cruz Roja ha recibido por ayudarle: "Ella solo hizo su trabajo. Me consoló, me reconfortó. Fue un gesto humano".