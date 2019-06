Detenida por amenazar a los compañeros de clase de su hijo que sufría acoso escolar

A una madre estadounidense le pareció que la mejor manera de acabar con el acoso escolar que sufría su hijo era amenazar ella misma a la clase . La mujer acabó detenida. Ahora está arrepentida y asegura que lo hizo porque en el centro no se ocuparon del problema de su hijo.

Jamie Rathburn no soportó no hacer nada ante la situación de acoso escolar que vivía su hijo en la escuela. Asegura que el centro de primaria Greenbrier, en el condado de Greenville, Carolina del Sur, EEUU, no hacía nada y se tomó la justicia por su mano. Esta madre se coló una mañana en el centro y se dirigió a la clase de su hijo, donde todos los chicos esperaban al profesor.