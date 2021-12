El actor Chris Noth, de 'Sexo en Nueva York', acusado de agresión sexual por dos mujeres

Los hechos habrían ocurrido en 2004 y 2015, según el testimonio de las supuestas víctimas, que no se conocen entre sí y que acudieron a contar lo sucedido por separado y con meses de diferencia a The Hollywood Reporter . El actor, de 67 años, ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con ambas y también ha insistido en que siempre se trataron de encuentros consentidos por ambas partes.

La segunda agresión, ocurrió en Noth en Greenwich Village, Nueva York , en 2015, después de Lily, que ahora es periodista y por aquel entonces tenía 25 años, y Noth, que tenía 60, tuvieran una cita. El actor la invitó a casa, a probar su colección de whiskies. "Pensé: vamos a beber whisky y hablar sobre su carrera como actor'. Ahora me suena tan estúpido", confiesa. Una vez en casa, cuando Noth trató de besarla, ella le rechazó. Fue entonces cuando, según cuenta, se bajó los pantalones y tuvieron relaciones contra el respaldo de una silla delante de un espejo mientras ella lloraba .

Por su parte, Chris Noth ha negado los hechos. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", se ha defendido el actor. «Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados», sentenció.