Las actrices de Hollywood se revelan contra la tiranía de la edad en la industria

En Hollywood, las actrices que cuando comienzan a cumplir años dejan de encontrarse dentro de los cánones de belleza suelen ser apartadas y olvidadas. La secuela de Top Gun ha puesto en relieve el último caso, pero no es el único.

Gracias a Top Gun, Tom Cruise y Kelly Mcgillis se convirtieron en la pareja cinematográfica del momento en los años 80. Sin embargo, 33 años después él si reaparece en la secuela, pero ella no. “No me quieren por gorda y por aparentar la edad que tengo”, ha afirmado la actriz.