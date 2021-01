Mueren 16 de sus familiares por covid tras acudir todos al funeral de un tío lejano en México

"No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antes de ayer, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante", señaló el afectado al rotativo. Chávez Enríquez acudió al funeral de su tío lejano en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde muchos parientes se contagiaron tras exponerse al virus (él no lo contrajo a pesar de acudir).