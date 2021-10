Adele anuncia la fecha de lanzamiento de '30' con un emotivo mensaje: "He reconstruido mi corazón"

Su nuevo álbum, '30', llegará a todas las plataformas el próximo 19 de noviembre , y este viernes estrenará el primer sencillo, 'Easy on me' , como adelanto de lo que se verá en su cuarto álbum. El título de su nuevo trabajo sigue la tendencia de la cantante de nombrarlos con la edad que tiene al componerlos . Su álbum debut, '19', fue lanzado en 2008, seguido de '21' en 2011 y '25' en 2015.

La pareja, tras siete años de relación, anunció su separación hace dos cuando, según ha detallado la cantante británica, ya había empezado a componer el disco . "No estoy ni cerca de dónde me esperaba estar cuando empecé 30", ha destacado Adele.

"He descubierto mentalidades útiles y saludables, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida. Estoy lista para finalmente sacar este álbum", ha precisado la cantante.