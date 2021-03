Un adolescente mata a su novia, una menor, por estar embarazada y contárselo a los seis meses

Muchos familiares y amigos desconocían la relación de los jóvenes, que cada vez fue a más. A finales de 2018, la adolescente se dio cuenta de algo que le cambiaría la vida: se había quedado embarazada . Al principio no supo reaccionar y no supo qué decisión tomar.

Finalmente, no fue hasta los seis meses de embarazado cuando se atrevió a contar lo que sucedía a su novio. Al joven no le hizo ninguna gracia la noticia, y menos haberse enterado tan tarde, ya que había pasado la fecha límite en la que el aborto es legal en Indiana.

Melissa se dio cuenta de que la joven no había vuelto a casa y comenzó a preocuparse. Acudió a casa de Aaron para ver si se encontraba allí, y este aseguró que no se había presentado a la cita. Sin embargo, la madre sospechó que algo no iba bien.