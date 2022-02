Dos adolescentes matan a puñaladas a otro, de 15 años, en Inglaterra: organizaron la pelea por redes sociales

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo, cerca de Great Lever Park, después de organizar una pelea por Snapchat. Pero no ha sido ahora cuando se ha publicado, por decisión del juez, la identidad de los asesinos: James White, de 16 años, y Mark Nuttall, de 15. Para la familia de Reece, poder mencionar públicamente a los asesinos de su hijo ha supuesto todo un respiro: "Fue difícil porque no podíamos poner nada en las redes sociales. No pudimos poner los nombres ahí, pero ahora es un alivio", unas declaraciones del padre de Reece, recogidas por DailyStar.