La angustia de los que tratan de salir de Afganistán y los que esperan en España: Allá golpeados, aquí a punto del infarto

La cuenta atrás ya ha comenzado y en apenas 24 horas España abandonará Afganistán tras evacuaciones frenéticas . Miles de colaboradores y deportistas afganos han podido llegar a nuestro país para escapar del horror talibán . Los que están aquí muestran las fotos de familia, sus hijos, sus madres y hermanos. Los que se han dejado atrás, mientras su desesperación va en aumento: "Me va a dar un infarto, no sé qué hacer".

T odo son nervios, para los afganos, tanto para los que están aquí y allá . No duermen, no comen y solo esperan que todo termine bien, que llegue el email que esperan para que aparezcan en la lista y puedan abordar uno de los últimos aviones españoles. Se quejan de la burocracia, de peticiones imposibles en un país donde hacer una fotocopia o una llamada telefónica es una hazaña imposible .

Gul Khan no ha podido traer a su mujer: ella llora al teléfono y grita, mientras él reconoce su impotencia. No sabe qué hacer. "Me va a a dar un infarto", dice y baja la cabeza. Sueña todas las noches con su familia, que están juntos, que están aquí, pero todavía no han llegado, pero sigue esperando para que el sueño se convierta en realidad y los vea bajar del avión español y llegar a Madrid.