Playas tranquilas, más policía y rapapolvo del Gobierno tras las aglomeraciones del domingo

Más presencia policial

Con todo, parece que la gran mayoría de familias está aplicando el sentido común y cumplen las normas impuestas: salidas de una hora, una vez al día y a no más de un kilómetro del lugar del residencia . Y aunque ayer el Ministro Salvador Illa observaba que “ el comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico ”, advierte que “ no se deben producir más abusos. Si el gobierno permitió una medida de alivio tienen que respetarse ”.

A este respecto, Illa ha señalado que "ha habido una minoría que no ha seguido estas recomendaciones. Como ministro de Sanidad me toca estar muy vigilante para que no se cometan este tipo de abusos. Estamos convencidos de que eso se va a corregir, de que esta minoría, por corresponsabilidad, va a corregir este comportamiento y, si no, vamos a tomar medidas para que así sea".