Paranoico, violento y antisocial: Ahmad Alissa, autor de la matanza en Boulder con 10 muertos

Ha sido su propio hermano el que en una entrevista a The Daily Beast ha confirmado que es una persona “paranoica” y “muy antisocial” , algo que corroboran quienes fuesen sus excompañeros en el equipo de lucha libre en el que el asesino competía, en el Arvada West High School.

En las redes sociales también había dado cuenta de su marcado y volátil carácter. Odiaba a Donald Trump , denunciaba la islamofobia existente en el país y de forma recurrente cargaba contra la sociedad, llegando a quejarse de no tener novia. De hecho, su propio hermano, que ha afirmado que su matanza no tendría motivaciones políticas, le ha descrito como un “enfermo mental” , señalando que en un principio era una persona extrovertida, pero todo cambió en Secundaria , donde habría sido víctima de acoso .

Según informa The New York Times, Ahmad era conocido por el FBI porque estaba vinculado a otra persona que ha estado bajo investigación por otras razones, pero no se han dado más detalles al respecto.