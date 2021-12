Airbnb alquila para estas navidades la emblemática vivienda de 'Solo en casa'

Este anuncio ha sido publicado en la aplicación a nombre de Buzz McCallister, hermano mayor del protagonista de la cinta, Kevin, que aunque advierte de que no quiere que nadie entre a su habitación, explica: "Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas", narra el anuncio. "En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida basura, ver porquería en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía", invita 'Buzz'.