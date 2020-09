Un zoológico de Reino Unido aísla a cinco loros para que no insulten a los visitantes

A pesar del humor que despertaban los loros, se tomó la decisión de poner a las aves donde no pudieran ser escuchadas antes de que llegaran los niños . "Son loros grises africanos y son muy, muy buenos para aprender vocalizaciones de todo tipo de ruidos. Lo que haremos ahora es liberarlos, pero en áreas separadas, así que al menos si insultan, será solo uno en lugar de cuatro a la vez", detalló.

Los loros proporcionan un nuevo elemento de diversión ante los complicados tiempos de la pandemia de coronavirus. No obstante, otro loro del parque, llamado Chico, también cobró protagonismo por su interpretación de la canción 'If I Were A Boy', de Beyoncé.