Alberto Fernández pide perdón por celebrar el cumpleaños de su esposa en pleno confinamiento

El presidente de Argentina, Alberto Fernández , se disculpó públicamente este viernes por la reunión social que sostuvo en la residencia presidencial de Olivos , en julio del año pasado , con motivo del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez , y aseguró que "no volverá a ocurrir".

"Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y no debió haberse hecho. Debí tener más cuidado y no lo tuvimos", manifestó el mandatario durante un acto oficial en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

La imagen corresponde al 14 de julio de 2020 , cuando regía en el país un estricto confinamiento en fase 1 por la pandemia del coronavirus. "Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos , pero se convirtió en una ciudad porque allí i ban ministros, secretarios , actores, actrices, futbolistas , gente que tenía problemas por la pandemia y necesitaba ser escuchada", explicó Fernández.

"Viví en un gran vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas, y no podía hacer otra cosa porque soy el presidente de Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas", aseguró el presidente de Argetina, quien añadió que la información sobre las personas que entraron y salieron de la residencia presidencial está disponible. "No ocultamos nada", apuntó.